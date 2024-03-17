В Алтайском крае завершились выборы президента Российской Федерации

Сотрудники участковых избирательных комиссий вскрывают урны и начинают вести подсчет голосов, отданных за кандидатов.

17 марта 2024 года в Алтайском крае завершились трехдневные выборы президента РФ. В 20:00 часов в регионе закрылись все 1700 избирательных участков. В настоящее время работники участковых избиркомов приступают к подсчету голосов.

В Бийске работало 96 избирательных участков.

Отметим, что обстановка на выборах в регионе была спокойная, серьезных нарушений не зафиксировано.

Напомним, выборы президента Российской Федерации проходили по всей стране три дня – 15, 16 и 17 марта.

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Взято отсюда