реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае завершились выборы президента Российской Федерации

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае завершились выборы президента Российской Федерации

Сотрудники участковых избирательных комиссий вскрывают урны и начинают вести подсчет голосов, отданных за кандидатов.

17 марта 2024 года в Алтайском крае завершились трехдневные выборы президента РФ. В 20:00 часов в регионе закрылись все 1700 избирательных участков. В настоящее время работники участковых избиркомов приступают к подсчету голосов.

В Бийске работало 96 избирательных участков.

Отметим, что обстановка на выборах в регионе была спокойная, серьезных нарушений не зафиксировано.

Напомним, выборы президента Российской Федерации проходили по всей стране три дня – 15, 16 и 17 марта.

погода на месяц , погода в петербурге ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стали известны первые результаты выборов президента РФ

Стали известны первые результаты выборов президента РФ

Обработано уже 24,4% протоколов, сообщает РИА Новости. Выборы. Галочка. Голосование.…

«ДПС от него в шоке»: новосибирский инженер построил дом…

Новосибирский инженер построил дом на колесах за 1,5 миллиона рублей…

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В селе Троицкое собираются ремонтировать школу искусств. На эти цели…

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Стало известно, как проходили выборы президента в городах и селах…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp