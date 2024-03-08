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В Алтайском краеведческом музее расскажут о семейных традициях алтайской деревни

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В Алтайском краеведческом музее расскажут о семейных традициях алтайской деревни

В рамках Года семьи Алтайский краеведческий музей запускает цикл встреч, связанный с семейными традициями алтайского крестьянства.

Каждую лекцию посвятят разным сторонам семейной жизни в алтайской деревне во второй половине XIX – XX вв. Посетителей познакомятся с брачными традициями и взаимоотношениями супругов, промыслами и рукоделиями крестьян, переселением крестьянских семей на Алтай и другим.

17 марта стартует первый лекторий. Его откроет доцент кафедры отечественной истории АлтГПУ, заведующий историко-краеведческим музеем АлтГПУ Наталья Грибанова, которая расскажет о женском рукоделии и мужских промыслах в алтайской деревне конца XIX – начала XX в.

24 марта все желающие смогут услышать лекцию «Весилле, свальба, свадьба: свадебная обрядность переселенцев Алтая в конце XIX – XX вв.». 14 апреля — «Брак и взаимоотношения супругов в русской деревне Алтая во второй половине XIX – первой половине XX в.».

21 апреля в заключение лектория посетителей ждёт знакомство с процессом переселения крестьянских семей на Алтай.

Начало в 14:00.

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Взято отсюда.

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