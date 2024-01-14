В Алтайском краевом театре драмы представили сказку для взрослых

Последней премьерой 2023-го стала сказка для взрослых «Не скажу» по Александру Цыпкину в краевом театре драмы.

Популярный писатель сам адаптировал для сцены одноименный рассказ о новогоднем чуде, которое «сразу хочется вернуть владельцу». Кстати, 28 декабря Цыпкин приезжал на уже вторую свою премьеру в Барнаул. Как и «Интуиция» на основной сцене, «Не скажу» на экспериментальной пользуется повышенным зрительским спросом: о том, что билеты на него раскуплены до февраля, в театре сообщали задолго до премьеры.

Двигателем сказочного сюжета в этой истории становится редкая рассеянность в целом симпатичного молодого москвича по имени Паша (его играет Данила Никоноров), который 30 декабря в нервозной предпраздничной атмосфере нечаянно схватил в гардеробе чужое пальто. В его собственном, кроме паспорта, необходимого для новогодней поездки с семьей в Казань, лежит письмо Деду Морозу от шестилетней дочери. И это, пожалуй, даже страшнее: Варя (ее играет школьница Елизавета Битюцких) свято верит, что если кому-то рассказать свое заветное желание, оно не сбудется, так что выведать ее секрет становится той еще задачкой.

А ведь Пашу и без того непрерывно пилит вечно недовольная жена Маша (Антонина Олесик) – немного карикатурный персонаж, столичная тренерша по танцам, среднего достатка, но с амбициями. За чашкой чая она явно не впервые жалуется маме (Любовь Сорокина), что Паша всего лишь настраи­вает профессиональный звук богатым клиентам и не хочет личностно расти, покорять мир или хотя бы создать танцевальную школу для Машиного творческого самовыражения.

У Пашиной клиентки Ксении (Татьяна Данильченко) своя беда: перед самым Новым годом она поссорилась с мужем-бизнесменом (Геннадий Тихонов) из-за того, что тот откладывает рождение детей, а ей уже за тридцать, и время поджимает. Наговорив друг другу несправедливых и обидных слов, Ксюша и Костя расходятся, кажется, что навсегда. Но злополучная путаница с мужскими пальто связывает именно эти две семьи, и то, что сначала было проблемой, становится решением.

«Не скажу» – второй барнаульский спектакль для главного режиссера театра Георгия Цнобиладзе после шекспировской трагедии «Король Лир», и это большой контраст. Кстати, режиссер сам оформил пространство экспериментальной сцены: слева кухонный стол, справа диван. За ними большой мультимедийный экран, на котором возникают очень условно нарисованные интерьеры квартир, в нужный момент открываются и закрываются двери, на плите кипит кастрюля, а из душа льется вода (художник мультимедиа – Сергей Поздеев). Эта условность в целом не противоречит духу историй Цыпкина, которые все же больше про социальные типажи в анекдотических ситуациях, чем про живых людей. В этом смысле больше всего не повезло манипуляторше Маше, которую трудно не возненавидеть, но она тут, в общем, получает по заслугам.

Но «Не скажу» – не просто сказка для взрослых, но еще и музыкальная, у каждого центрального героя здесь есть сольный вокальный номер, поставленный актрисой и музыкальным руководителем Екатериной Порсевой. Один на один с микрофоном и зрительным залом – и вот у персонажа возникает человеческий объем, а у зрителя – чудо сопереживания.

>

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , алтай новости происшествия ,