В Алтайском краевом УФАС наградили победителя VIII Всероссийского конкурса «Точка роста» для студентов

Победу в ведомственном конкурсе антимонопольной службы одержала студентка из Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

В номинации «Проблемные вопросы регулирования рекламы в Интернете» студентка 4 курса Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Шаповал заняла призовое 3 место.

По поручению ФАС России торжественное вручение диплома победителя конкурса «Точка роста» и памятных сувениров с символикой ФАС России состоялась 18 марта 2024 года в Алтайском краевом УФАС России.

Приветствуя победителя, руководитель Алтайского краевого УФАС России Андрей Гостюшев, поздравил алтайскую студентку с победой в масштабном конкурсе, отметив высокий уровень конкуренции среди его участников.

В 2023 году на участие в конкурсе были поданы 1792 заявки от студентов из 71 региона страны. Победители выбраны по итогам двух испытаний: тест на знание законодательства, за соблюдением которого следит ФАС России, и эссе на одну из тем, соответствующих номинациям конкурса.

От конкурсантов поступило рекордное количество работ – 442 эссе. В их оценке участвовали сотрудники структурных подразделений ФАС России, а также эксперты Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи. К критериям оценки работ относились законченность изложения, логика и аргументированность.

Вручая награду, руководитель региональной антимонопольной службы выразил надежду на дальнейшую заинтересованность будущего юриста в сотрудничестве с антимонопольной службой.

Благодарственным письмом руководителя ФАС России за активное содействие в проведение конкурса и личный вклад в повышение правовой грамотности молодежи в области конкурентного права также отмечена преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС Алина Яремчук.

Взято отсюда.

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