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Ведущая праздников в Горняке

В Алтайском музыкальном театре готовятся к концертной программе «Легенды авторской песни»

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В Алтайском музыкальном театре готовятся к концертной программе «Легенды авторской песни»

Её покажут 5 марта. Эти песни несколько десятилетий пели и поют во дворах, за столом, в турпоходах и на праздниках.

Будет на этом концерте и музыка из популярных фильмов: «Москва слезам не верит», «Белорусский вокзал», «Ирония судьбы, или С лёгким паром». На сцену театра 5 марта выйдут известные на Алтае музыканты, а также заслуженная артистка России Виктория Гальцева – яркая обладательница лирико-колоратурного сопрано.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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