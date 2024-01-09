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В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

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В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

В 2024 году Алтайский музыкальный театр впервые станет участником нацпроекта «Культура». Учреждение получит из федерального бюджета 21 млн рублей, который потратят на звуковое оборудование.

В профильном министерстве региона отмечают, что поскольку в музыкальных постановках главную роль играют солисты и хор, то принято решение обновить именно звуковую составляющую.

Деньги потратят на профессиональные вокальные радиосистемы для солистов. В настоящее время вместо них используют разговорную технику. Также отмечается, что новое оборудование лучше подойдет для современного пульта управления, который приобрели двумя годами ранее.

«В результате мы получим чистый, неискаженный звук, и зритель сможет наслаждаться вокальными партиями наших артистов», — пояснил директор музыкального театра Андрей Малышев.

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