В алтайском онкодиспансере за год провели 5 779 операций

В 2023 году в алтайском онкодиспансере провели 5 779 операций.

В частности, в отделениях торакальной и абдоминальной онкологии, отделении опухолей головы и шеи выполнено более чем на 100 операций больше, чем годом ранее.

Также значительно увеличилось число секторальных резекций молочной железы с биопсией сигнального лимфоузла — органосохранных операций, позволяющих избегать ненужных расширенных хирургических вмешательств и инвалидизации пациенток.

По словам заместителя главврача медучреждения Алексея Марьина, хирургия является основным радикальным методом лечения злокачественных опухолей. Он отмечает, что операция нужна почти всегда, а все, чего в организме быть не должно, все, что несет потенциальную угрозу для жизни человека, — все это должно быть физически удалено.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая , лента новостей республики алтай ,