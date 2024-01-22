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В алтайском онкодиспансере за год провели 5 779 операций

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В алтайском онкодиспансере за год провели 5 779 операций

В 2023 году в алтайском онкодиспансере провели 5 779 операций.

В частности, в отделениях торакальной и абдоминальной онкологии, отделении опухолей головы и шеи выполнено более чем на 100 операций больше, чем годом ранее.

Также значительно увеличилось число секторальных резекций молочной железы с биопсией сигнального лимфоузла — органосохранных операций, позволяющих избегать ненужных расширенных хирургических вмешательств и инвалидизации пациенток.

По словам заместителя главврача медучреждения Алексея Марьина, хирургия является основным радикальным методом лечения злокачественных опухолей. Он отмечает, что операция нужна почти всегда, а все, чего в организме быть не должно, все, что несет потенциальную угрозу для жизни человека, — все это должно быть физически удалено.

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Взято отсюда.

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