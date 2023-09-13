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В алтайском райцентре произошло жесткое ДТП с участием КамАЗа

ГОРНЯК2201 mins

ДТП в Алтайском крае Фото: ЧП Бийск

Автомобиль после столкновения с другой машиной попал под колеса грузовика. Очевидцы уверяют, что водитель иномарки погиб

Вечером 12 сентября в Красногорском районе произошло серьезное ДТП с участием трех транспортных средств, сообщает “ЧП Бийск” в telegram.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как иномарка на большой скорости врезалась в попутную Niva Chevrolet, после чего залетела под колеса “КамАЗа”, который двигался во встречном направлении.

По словам очевидцев, водитель иномарки погиб.

Другие подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае недалеко от села Зудилово перевернулась легковушка. О пострадавших не сообщается.

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