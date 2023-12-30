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В алтайском райцентре упала главная новогодняя елка

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В Алтайском крае 29 и 30 декабря бушует сильный порывистый ветер. Вероятно, порывы ветра спровоцировали падение зеленой красавицы

В селе Хабары Хабарского района на центральной площади от ветра упала главная новогодняя елка, сообщает “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, что наряженная елка повалена на землю.

Отметим, что синоптики предупреждали об усилении ветра до 27 м/с.

Кроме того, в селе Баево местные жители пожаловались на “скудный” новогодний городок без горок и елки. Судя по снимкам, на площади разместили лишь отдельно стоящие ледяные глыбы с небольшими елочками.

“Красот наша на Новый год. Ни горки, ничего”, – отметила автор сообщения.

Ранее, 29 декабря, в Барнауле открыли главную елку на площади Сахарова.

Взято отсюда

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