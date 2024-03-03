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В Алтайском районе произошел сильный пожар на территории одного из отелей

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В Алтайском районе произошел сильный пожар на территории одного из отелей

Пострадавших на месте происшествия нет

В Алтайском районе ночью произошел сильный пожар в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей, сообщает МЧС Алтайского края. Пострадавших на месте происшествия нет.

Пожар локализован на площади около 1200 кв.м., распространение огня прекращено. Задействовано 7 пожарных расчетов МЧС России.

Сейчас идет проливка и разборка конструкций. На месте пожара продолжают работать 7 человек личного состава Главного ГУ МЧС России по Алтайскому краю и 2 единицы техники.  

Причину возгорания будут устанавливать органы дознания.   

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Взято отсюда

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