В алтайском селе из пожара спасли двух женщин

Ночью 13 января в селе Чарышское произошел пожар в частном доме.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание случилось на улице Комсомольская.

На момент прибытия сотрудников 71 пожарно-спасательной части 7 ПСО горели веранда, крыша и стены дома. Через окно были спасены две женщины.

В результате пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Всего на месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Причины пожара устанавливаются.

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