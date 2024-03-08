Кошка Фото: unsplash.com

Подросток и его взрослый товарищ сняли на камеру жестокое убийство кошек и похвастались шокирующими кадрами в мессенджере

В селе Лаптев Лог Угловского района двое живодеров засняли на видео, как убивают кошку и двух котят, сообщает “Банкфакс”.

По словам местной жительницы, два ролика, где расстреливают животных, появились 6 марта в чате, в котором общается молодежь из Угловского района. На кадрах кошек в упор убивают из пневматического пистолета, придавив ногой к полу. При этом животные истошно кричат, а на полу видна кровь.

Автор видео рассказал, что так он и его товарищ весело проводят время, но столкнувшись с осуждением, удалил записи. Однако участникам беседы удалось сохранить видео. В этот же день отец девушки, которая участвовала в переписке, обратился в полицию.

Расправу над животными, как рассказала сельчанка, устроили мужчина примерно 30 лет и ученик шестого класса. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что живодеров привлекут к ответственности, пишет NEWS.ru.

По его словам, отягчающими обстоятельствами в этом случае выступят публичная трансляция расправы и число животных. Он также отметил, что направит депутатские запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли на контроль.

Ранее уроженец Алтайского края жестоко расправился с собакой на рынке.

Взято отсюда