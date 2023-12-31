Полиция призывает родителей уделять особенное внимание безопасности детей в новогодние каникулы и ни в коем случае не допускать катаний с несанкционированных горок
В Республике Алтай в ДТП в селе Алферово погиб 9-летний ребенок. Подробности сообщили в региональном главке МВД.
Авария случилась 30 декабря около 16.20. 57-летний водитель автобуса ПАЗ сбил мальчика, который скатился на ледянке со склона прямо на проезжую часть.
В результате ДТП ребенок погиб на месте.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии и призывают родителей уделять особенное внимание безопасности детей в новогодние каникулы.
Ранее 14-летний подросток в Бийске катался на лыжном снегокате со снежного склона и получил тяжелые травмы. Мальчик проходит лечение в стационаре.
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