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В алтайском селе мальчик погиб, вылетев на ледянке под автобус

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Полиция призывает родителей уделять особенное внимание безопасности детей в новогодние каникулы и ни в коем случае не допускать катаний с несанкционированных горок

В Республике Алтай в ДТП в селе Алферово погиб 9-летний ребенок. Подробности сообщили в региональном главке МВД.

Авария случилась 30 декабря около 16.20. 57-летний водитель автобуса ПАЗ сбил мальчика, который скатился на ледянке со склона прямо на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок погиб на месте.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии и призывают родителей уделять особенное внимание безопасности детей в новогодние каникулы.

Ранее 14-летний подросток в Бийске катался на лыжном снегокате со снежного склона и получил тяжелые травмы. Мальчик проходит лечение в стационаре.

Взято отсюда

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