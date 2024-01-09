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В алтайском селе мужчина напал на приехавшего по вызову медика

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В алтайском селе мужчина напал на приехавшего по вызову медика

Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Есть сведения, что сельчанку в погреб столкнул брат, он же якобы напал и на приехавшую медработницу. Она написала на дебошира заявление

В Бийском районе один из сельчан напал на приехавшего по вызову фельдшера. Подробности сообщили в прокуратуре Алтайского края.

6 января фельдшер поехала к жительнице села Шебалино, которая упала в погреб и получила травму. Дома она была не одна, а вместе с мужчиной, который и напал на медика.

“Со слов пострадавшей женщины, в погреб ее толкнул брат. Она получила разные телесные повреждения. Предположительно, и пациентка, и ее родственник в этот момент были нетрезвые”, – отметил источник “КП-Барнаул”.

32-летняя фельдшер получила травму ноги.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку.

Ранее после целой серии нападения пациентов на медиков скорой помощи появилась идея вооружать бригады, например, электрошокерами. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов высказался против этого.

Взято отсюда

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