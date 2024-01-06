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В алтайском селе мужчина открыл огонь из-за шума в баре

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В алтайском селе мужчина открыл огонь из-за шума в баре

Фото: pexels.com

Местный житель начал стрелять в баре, на шум в котором неоднократно жаловались сельчане. Позже полицейскому удалось забрать оружие

В ночь на 5 января в селе Чоя Республики Алтай мужчина с ружьем пришел в местный бар, сообщает “Бийск 22” в Telegram -канале.

По предварительным данным, причиной инцидента стал шум, который доносился из питейного заведения. Местные жители неоднократно просили соблюдать тишину и жаловались на бар в полицию, однако ничего не менялось. В итоге один из сельчан взял ружье и открыл огонь.

После долгих уговоров сотруднику полиции удалось забрать оружие у мужчины. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае буйного сельчанина успокоил выстрел в ногу.

Взято отсюда.

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