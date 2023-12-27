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В алтайском селе начальница почтового отделения похитила деньги и товары на 250 тысяч рублей

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В алтайском селе начальница почтового отделения похитила деньги и товары на 250 тысяч рублей

Панкрушихинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении начальницы отделения почты, которая похитила деньги и товары на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, она вносила в отчетные документы недостоверные сведения. Незаконная деятельность была вскрыта после проведенной ревизии.

Удовлетворен иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением, сообщает прокуратура Алтайского края.

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