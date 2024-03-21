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В алтайском селе неизвестный открыл стрельбу по лошадям

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В алтайском селе неизвестный открыл стрельбу по лошадям

Лошадь. Конь Фото: unsplash.com

Неизвестный выстрелом убил одно животное и ранил второе. Сейчас полицейские разыскивают стрелявшего и устанавливают его личность

25 февраля в селе Салганда Чойского района неизвестный стрелял по лошадям, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, человек, личность которого еще не установили, выстрелил из огнестрельного оружия в двух лошадей, принадлежавших одному из сельчан.

В результате инцидента одно животное погибло, а второго получило ранение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Ход и результаты расследования поставили на контроль в прокуратуре района.

Ранее стало известно, что полиция ищет живодеров, истязавших собаку в Яровом.

Взято отсюда

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