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В алтайском селе пламя охватило двухквартирный дом

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Огонь потушили общими усилиями пожарных, добровольцев и местных жителей. На ликвидацию возгорания потребовалось менее часа

Днем 6 января в селе Кайтанак Усть-Коксинского района начался пожар в двухквартирном жилом доме, заявляет пресс-служба местного МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 12.44, а в 13.10 огнеборцы уже добрались до места случившегося. В это время пламя уже полыхало на крыше дома и в одной из квартир.

В 13.27 пожарные устранили открытое горение на площади в 90 “квадратов”. В ликвидации пожара участвовали пять человек и два машины от пожарной части №10 села Усть-Кокса, а также три добровольца. Кроме того, активно помогали тушить огонь местные жители.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в Барнауле потушили пожар в частном доме на улице Спортивной.

Взято отсюда

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