По данным следствия, мальчик находился в доме один

В новогодние каникулы в Алтайском селе Тогульского района 16-летний подросток погиб от отравления угарным газом. По данным следствия, мальчик находился в доме один. Его тело обнаружили 5 января. Подробности сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

— По данным следствия, несовершеннолетний находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования, — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего в Следкоме возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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09.01.2024