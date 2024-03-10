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Пластиковые окна в Горняке

В алтайском селе Полковниково при пожаре погибли два человека

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Пожар случился прошлой ночью. На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины. Причины возникновения огня установят специалисты

Ночью 10 марта в Косихинском районе произошел пожар, который унес жизни двух человек. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В селе Полковниково загорелся один из частных деревянных домов. Спустя 50 минут пожар локализовали на площади около 70 кв. м. От огня пострадали вещи, стены и кровля. На месте работало шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

На пожаре погибли мужчина и женщина.

Ранее в Камне-на-Оби при пожаре погибла пожилая женщина.

Взято отсюда

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