Пожар случился прошлой ночью. На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины. Причины возникновения огня установят специалисты
Ночью 10 марта в Косихинском районе произошел пожар, который унес жизни двух человек. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В селе Полковниково загорелся один из частных деревянных домов. Спустя 50 минут пожар локализовали на площади около 70 кв. м. От огня пострадали вещи, стены и кровля. На месте работало шесть единиц техники и 21 человек личного состава.
На пожаре погибли мужчина и женщина.
Ранее в Камне-на-Оби при пожаре погибла пожилая женщина.
Взято отсюда