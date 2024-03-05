Котельная, ЖКХ Фото: Анна Меньшикова

Средства Залесовский округ получил из специального казначейского кредита. На них построят новую котельную и модернизируют еще две

Администрация Залесовского округа ищет подрядчика для строительства котельной на биотопливе. Соответствующий тендер опубликован на портале “Госзакупок”.

Котельную мощностью 8 Гкал/ч и тепловые сети планируют построить в райцентре Залесово. В обязанности подрядчика будет входить проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, получение положительного заключения госэкспертизы, подготовка рабочей документации, а также строительно-монтажные работы.

Котельная на биотопливе генерирует энергию путем сжигания биотоплива, в качестве которого может быть щепа, стружки, уголь, торф, лузга. В техзадании указывается, что основным источником в залесововской котельной должна быть древесная щепа.



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