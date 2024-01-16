В алтайском селе при пожаре погибли двое детей: всё, что известно

Следователь уже едет на место трагедии

Сегодня, 16 января, стало известно, что в райцентре Краснощеково при пожаре погибли двое детей. Об этом пишет «Амик» со ссылкой на свои источники.

По их данным, в селе сегодня утром загорелся дом. В огне погибли двое маленьких детей. Источник уточняет, что 19-летнюю мать госпитализировали, а 26-летний отец во время трагедии был на работе.

В пресс-службе алтайского следкома NGS22.RU ответили, что следователь уже выехал на место происшествия. Первые кадры очевидцы выложили в телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

В телеграм-канале МЧС по региону пишут:

— Сотрудниками пожарно-спасательной части были обнаружены женщина и двое детей — мальчики трех и двух лет. Пожарные эвакуировали троих пострадавших, вытащили их на свежий воздух и передали работникам скорой.

Дети скончались в больнице, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Огонь тушили шесть пожарных и три единицы техники. Пламя распространилось на весь дом площадью 120 квадратов.

Недавно перед судом предстали родители из Алейска. Летом 2023 года в их доме вспыхнул пожар — из-за аварийной проводки, которую пара решила не менять. Спасти удалось только грудного ребенка, а трехлетняя девочка и шестилетний мальчик погибли. Как сообщает краевая прокуратура, жителей края теперь обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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16.01.2024