В алтайском селе разгорелся кладбищенский конфликт

Кладбище в Новороманов Фото: предоставлено "Толку"

Намечающееся расширение сельского погоста в алтайском селе пришлось не по душе инициативной группе местных жителей, не желающих такого соседства

В редакцию “Толка” обратился житель села Новороманово Калманского района. Причиной для этого стал спор, который разгорелся между группой новоромановцев и главой сельсовета Андреем Носачевым из-за судьбы местного кладбища. По словам обеспокоенного жителя, старое сельское кладбище могут расширить – в обход законодательства и интересов сельчан, к чьим домам погост в случае расширения приблизится уже вплотную. При этом места для захоронений действительно осталось немного. Что же все-таки происходит в селе и кто прав в возникшем споре, выяснял корреспондент “Толка”.

“Никто не остановит”

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