Квест, для которого только костюмов подготовили больше десятка, пройдет 19 марта. На днях состоялась генеральная репетиция поэтической игры, на которой побывала и съемочная группа “Толка”

В селе Первомайское молодежь примет участие в приключенческом квесте, схожем с известной телеигрой “Форт Боярд”. В центре – интерактивное действо по мотивам произведений Александра Пушкина. Сценарий для него написала ученица местной школы Ксения Чугунова.

Пожалуй, не каждый даже самый заядлый филолог вспомнит, чем кормили Евгения Онегина и в каком в ресторане. Однако школьники села Первомайское в деталях знают о героях произведений Пушкина.

Особенно восьмиклассница Ксения Чугунова. Ярая почитательница таланта классика, ежегодно участвовала во всероссийском конкурсе юных чтецов “Живая классика”. В этом году она смогла пройти отбор по одному из его новых направлений, после – специальное обучение и стать амбассадором конкурса.

“У нас были разные лекции. И актерское, и ораторское мастерство. Как работать с партнерами, как найти партнеров, как научиться проводить мероприятия от и до. Ребята со всей России и вы с ними разговариваете в один момент и получаете информацию”, – поделилась амбассадор всероссийского конкурса юных чтецов “Живая классика” Ксения Чугунова.

Ксения и разработала сценарий приключенческого квеста по мотивам телеигры “Форт Боярд” на основе произведений Пушкина. Участники игры должны пройти нестандартные задания в восьми локациях, например, под бит прочесть отрывок из Руслана и Людмилы. Для самых же спортивных задание – прыжки на скакалке, но не простые, нужно проговаривать Руслана и Людмилу.

Однако разработать литературный квест – это лишь одно из условий конкурса. Куда важнее воплотить в жизнь интерактивную задумку: нужны не только участники, но и средства на организацию. Ксения обратилась в благотворительный фонд. Там помогли с атрибутикой.

“Для проведения этого мероприятия нужны были, как минимум, блокноты для участников, а также футболки, конфеты, которые являются и атрибутом, и призами для участников. Мы также приняли решение в качестве рекомендации указать источники информации”, – отметил представитель благотворительного фонда “За добро” Антон Паплинский.

Одних только костюмов для квеста по Пушкину пришлось подготовить больше десяти. Творческим школьникам сегодня, можно сказать, помогает уже все село: одни с поиском реквизита, другие – с предоставлением площадки для проведения мероприятия. Сами ученики активно репетируют роли, приглашают принять участие в действе как можно больше юных селян.

“Мы готовим такое грандиозное и масштабное мероприятие. У нас будет более 50 человек – это учащиеся восьмых и 11-х классов. У нас в селе две школы. Мы приглашаем ребятишек, которые желают поучаствовать, попробовать себя”, – рассказала мама Ксении Юлия Чугунова.

Пушкинский Форт Боярд в селе Первомайское пройдет 19 марта. Этого события ждет уже весь райцентр. А после – его главному идейному вдохновителю предстоит отчитаться о реализации литературно-приключенческого проекта перед жюри конкурса “Живая классика”. Его лучших амбассадоров пригласят в международный детский центр “Артек”.

Взято отсюда