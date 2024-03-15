Клест-еловик, Loxia curvirostra относится к обычным, постоянно встречаемым в Алтайском биосферном заповеднике видам птиц

В Алтайском биосферном заповеднике орнитологи насчитали более 300 видов птиц, сообщили сотрудники заповедника.

Так, в марте можно увидеть клёста-еловика. Самцы окрашены в малиново– красный или оранжевый цвет. Самки же менее заметные — зеленовато-серые с жёлтым налётом.

Русское название “клёст” происходит от того, что клюв этой птицы по форме напоминает клещи. Верхняя часть клюва не перекрывает нижнюю, а изгибается вниз, нижняя часть соответственно загнут наверх. Предназначен этот инструмент вместе с цепкими лапками преимущественно для вскрытия еловых и сосновых шишек, но не отказываются они и от других кормов.

Сезон размножения адаптирован ко времени созревания шишек основных хвойных деревьев. Эти птицы выводят птенцов в любое время года, даже в тридцатиградусные январские морозы.

Ранее сообщалось, что на территории Алтайского биосферного заповедника заметили редкую для этих мест пролетную птицу пуночку. Она посетила окрестности Телецкого озера в начале марта этого год.

Взято отсюда