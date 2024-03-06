По словам экспертов, среднемесячная температура в заповеднике составила -9,3 градусов, что на 1,8 градусов ниже нормы. Осадков же, наоборот, выпало на 8,6 мм больше нормы – 23,6 мм

В алтайском заповеднике подвели итоги февраля 2024 года. О них научный сотрудник Марьяна Лукашева рассказала на сайте организации.

Так, по ее словам, в первой половине месяца Северо-Восточный Алтай накрыло потепление и столбики термометров поднимались до +10,9 градусов. Вторая же половина февраля запомнилась снегопадами, после которых пришли морозы до -27,9 градусов.

Такая низкая температура и отсутствие ветра привели к тому, что Телецкое озеро покрылось льдом в окрестностях села Яйлю. К 27 февраля лед достаточно окреп даже для катания на коньках.

Леса Прителецкой части в этом году похвастаться множеством снега не могут, зато в высокогорной части снежный покров поднялся до одного метра. Сотрудники заповедника отметили, что снег там глубокий и плотный, что затрудняет поиск пропитания копытным животным.

В целом же февраль в заповеднике по традиции оказался скуп на события, ведь природа еще прибывает в зимней дремоте. Однако в преддверии все меняется. Так, 27 февраля в одном из озерных кордонов слышали первую дробь пестрого дятла.

Ранее на Алтае впервые за долгое время засняли стадо краснокнижных оленей. В заповеднике рассказали, что такого многочисленного скопления копытных не фиксировали уже несколько десятилетий.

Взято отсюда