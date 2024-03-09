реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В алтайском заповеднике проснулись комары

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В алтайском заповеднике проснулись комары

Насекомые просыпаются в период оттепели.

Источник фото: Алтайский биосферный заповедник

Комары-трихоцериды вышли из зимней спячки, сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Насекомые типа «трихоцеридов» насчитывают 27 видов, вреда человеку они не доставляют.

По словам специалистов, взрослые особи комаров не едят, а энергию накапливают в состоянии личинок.

Трихоцериды имеют длиные лапы, которые спасают их от переохлаждения, и короткий жизненный цикл, за время которого они успевают только оплодотворить самку своего вида.

Взято отсюда.

новости алтая , новости алтая видео ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Эпидемиолог Хэшэн: риск возникновения пандемии «болезни Х» возрастает

Возможность возникновения глобальной пандемии новой неизвестной «болезни Х» возрастает из-за…

Житель Владивостока открыл огонь из окна жилого дома по проезжавшим мимо…

Во Владивостоке неизвестный мужчина устроил стрельбу по машинам прямо из окна жилого…

Эрдоган посетовал на малую помощь исламского мира Палестине и поддержал…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление из-за того, что…

Актриса Пересильд: Айгуль из «Слова пацана» приписывали фотосессию в золотых трусах

Актриса Анна Пересильд призналась на пресс-конференции, что часто слышала много нелепых…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp