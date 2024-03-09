В алтайском заповеднике проснулись комары

Насекомые просыпаются в период оттепели.
Источник фото: Алтайский биосферный заповедник
Комары-трихоцериды вышли из зимней спячки, сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.
Насекомые типа «трихоцеридов» насчитывают 27 видов, вреда человеку они не доставляют.
По словам специалистов, взрослые особи комаров не едят, а энергию накапливают в состоянии личинок.
Трихоцериды имеют длиные лапы, которые спасают их от переохлаждения, и короткий жизненный цикл, за время которого они успевают только оплодотворить самку своего вида.
Взято отсюда.
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