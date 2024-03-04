В алтайских городах и райцентрах 6 марта завоют сирены

Проверка систем оповещения начнется с 10:40

Громкоговоритель / Фото: unsplash.com

6 марта в Алтайском крае пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает управление региона по делам ГОЧС и ПБ.

С 10:40 по местному времени во всех городах и райцентрах подадут “Внимание всем!” при помощи электрических сирен и громкоговорителей. После на ТВ и радио появится сообщение о “Технической проверке” – его длительность составит до одной минуты.

В ведомстве подчеркнули, что целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов до населения об опасностях различного характера.

новости Локтевский



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