В Алтайском крае девятилетний мальчик спас двух тонущих детей

Инцидент произошел 29 сентября на реке Талица в Залесовском районе. Мальчик 4 лет и его пятилетняя сестра спускались по узкой тропе крутого склона, но в один момент соскользнули и упали в воду.

На помощь бросился девятилетний школьник. Сначала он вытащил девочку, ее брата уже понесло течение. Через 200 метров юный спасатель схватил ребенка за капюшон и пытался вытащить на берег. Пострадавший не подавал признаков жизни.

К берегу подбежали перепуганные взрослые. Одна из местных жительниц схватила ребенка, вытащила его на берег и провела реанимационные действия, он начал дышать.

Как вспоминает мама отважного мальчика, сын прибежал домой с ужасом в глазах, в чьих-то галошах и одной футболке, так как отдал куртку тонувшему ребенку.

“Считаю, что Егор поступил так, как должен поступать человек. Он у нас поздний и очень желанный, долгожданный и обязан был однажды родиться, в том числе, видимо, и для того, чтобы спасти две жизни”, – поделилась она.