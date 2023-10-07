07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае девятилетний мальчик спас двух тонущих детей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Инцидент произошел 29 сентября на реке Талица в Залесовском районе. Мальчик 4 лет и его пятилетняя сестра спускались по узкой тропе крутого склона, но в один момент соскользнули и упали в воду.

На помощь бросился девятилетний школьник. Сначала он вытащил девочку, ее брата уже понесло течение. Через 200 метров юный спасатель схватил ребенка за капюшон и пытался вытащить на берег. Пострадавший не подавал признаков жизни.

К берегу подбежали перепуганные взрослые. Одна из местных жительниц схватила ребенка, вытащила его на берег и провела реанимационные действия, он начал дышать.

Как вспоминает мама отважного мальчика, сын прибежал домой с ужасом в глазах, в чьих-то галошах и одной футболке, так как отдал куртку тонувшему ребенку.

“Считаю, что Егор поступил так, как должен поступать человек. Он у нас поздний и очень желанный, долгожданный и обязан был однажды родиться, в том числе, видимо, и для того, чтобы спасти две жизни”, – поделилась она.

Добавить комментарий

Похожие новости