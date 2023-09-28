В Алтайском крае местный житель предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 67 – летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в начале 2020 года обвиняемый забрал для воспитания в свою семью внебрачную 12-летнюю дочь после смерти ее матери. На протяжении почти двух лет он периодически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Устав терпеть насилие, несовершеннолетняя рассказала обо всем родственникам и подруге, после чего девочку изъяли из семьи, а отца привлекли к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия были собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

СКУ СК РФ по Алтайскому краю