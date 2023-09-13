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В Алтайском крае могут появиться вытрезвители.Депутаты АКЗС приняли поправки в краевой закон «О профилактике наркомании и токсикомании».
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В Алтайском крае могут появиться вытрезвители.Депутаты АКЗС приняли поправки в краевой закон «О профилактике наркомании и токсикомании».

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Предполагается, что по опыту других регионов их будут создавать в рамках государственно-частного партнерства. Депутаты АКЗС обсудили, кто возьмет шефство над такими учреждениями. Из очевидных предложений – министерство здравоохранения или соцзащиты. Звучали и опасения, касающиеся того, что этот бизнес – не прибыльный, а значит, желающих открывать и содержать такие центры будет немного. Или же, наоборот, свою выгоду в этом начнут искать недобросовестные предприниматели, не заботящиеся о качестве услуг.

Добавим, что в Алтайском крае официально зарегистрировано почти 25 тысяч человек с алкоголизмом. На деле же, говорят специалисты, эту цифру можно умножать на пять.

@vestialtay

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