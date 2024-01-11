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В Алтайском крае могут увеличить время продажи алкоголя в магазинах

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Сейчас ограничения действуют с 21:00 до 09:00, но верхняя граница может повыситься

В Алтайском крае могут увеличить время продажи алкоголя в магазинах

Фото: unsplash.com

На ближайшую сессию АКЗС планируют вынести законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в обычных магазинах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат парламента Антон Арцибашев.

Сейчас в регионе действует ограничение до 21:00 – после этого обычные магазины не могут продавать алкоголь. По словам депутата, в АКЗС обсуждают поднятие этой границы до 22:00 или даже до 23:00.

Напомним, что ранее депутаты думского Комитета по охране здоровья предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива. Ужесточение может коснуться напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5% градуса.

Как считают авторы инициативы, в противном случае употребление безалкогольного пива может вызывать привыкание у подростков, что влечет риск развитие алкогольной зависимости в будущем.

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