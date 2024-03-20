В Алтайском крае на четверть выросла преступность среди мигрантов

Чаще всего они попадались на наркопреступлениях

Полиция, розыск / Фото: unsplash.com

В 2023 году иностранцы и лица без гражданства совершили в Алтайском крае 413 преступлений. Преступность среди этой категории по сравнению с 2022 годом выросла на 21,8%. Информация об этом содержится в отчете начальника регионального МВД о работе ведомства за 2023 год. Документ размещен на сайте АКЗС.

Чаще всего на нарушение закона шли граждане Узбекистана (162 факта), Таджикистана (104 факта), Киргизии (52 факта) и Казахстана (49 фактов). При этом почти половину (45%) незаконных действий совершили те, кто приехал в регион на заработки.

Попадались они на наркопреступлениях (54%, или 224 факта), преступлениях против собственности – 9% (37 фактов), посягательствах на жизнь и здоровье (31 факт). Всего под уголовную статью попали 264 мигранта, из них 234 – выходцы из стран СНГ.

Фиксировали злодеяния и в отношении самих мигрантов. Их число по сравнению с 2022 годом выросло на 6,8% и составило 126. Из них 27 – тяжкие и особо тяжкие, в том числе два убийства, шесть причинений тяжкого вреда здоровью и одно изнасилование.

Всего, по состоянию на конец 2023 года, на миграционном учете в Алтайском крае состояло 13,2 тысячи мигрантов.

новости Локтевский



Источник