В Алтайском крае начнут маркировать алкоголь в алюминиевых банках

Местные производители уже приготовились к выполнению требования

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С 15 января в России станет обязательной маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках. Как сообщает пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, алтайские производители уже приготовились к выполнению требования.

Так, пивовары края уже установили маркировочное оборудование. Также с 15 января они начнут передавать информацию о выбытии пива в кегах при его реализации на розлив.

Напомним, что маркировку начали внедрять с весны 2023 года. Уже к 1 марта производители и импортеры были внесены в систему “Честный знак”. Цифровая маркировка стала обязательна с 1 апреля, а с 1 октября меру ввели и для алкоголя в стеклянной и пластиковой таре.

город Горняк



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