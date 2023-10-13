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В Алтайском крае нашли тело 13-летней девочки — она покончила с собой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Школьница ушла из дома в селе Шипуново 11 октября

В селе Шипуново Алтайского края нашли тело 13-летней девочки. По данным источника НГС, школьница покончила с собой, семья, в которой жила девочка — благополучная.

Девочка пропала 11 октября, ориентировку об этом распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В ориентировке написано, что девочка ушла из дома и не вернулась. О гибели девочки стало известно сегодня, об этом сообщили волонтеры.

Информацию об обнаружении тела девочки подтвердили НГС в следственном комитете по Алтайскому краю.

— В рамках уголовного дела следователи по Алтайскому краю разбираются в причинах гибели ребенка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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