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В Алтайском крае ограничили движение по Чуйскому тракту из-за непогоды

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Водителей просят воздержаться от поездок на большие расстояния

В Алтайском крае ограничили движение по Чуйскому тракту из-за непогоды

Метель на трассе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на участке трассы Р-256 “Чуйский тракт” ограничили проезд для пассажирского и грузового транспорта, сообщили в Упрдор “Алтай”.

Ограничение действует с 20:30 от Новоалтайска до Бийска (212-345 километр). Причиной называют ветер до 28 м/с, мокрый снег, дождь и гололедицу. 

“Для очистки снега на участке работает 35 единиц техники, из них 15 – комбинированные дорожные машины. Неблагоприятная дорожная обстановка фиксируется на всей территории региона, безопасный проезд по федеральным трассам обеспечивает 213 единиц техники”, – говорится в ведомстве.

Упрдор просит учесть эту информацию и воздержаться от дальних поездок.

Горняк22

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