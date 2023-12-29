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В Алтайском крае оказался самый дешевый бензин среди регионов России

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В Алтайском крае продают самый дешевый бензин. Таковы результаты анализа индекса потребительских цен аналитики исследовательского агентства “ПромРейтинг”. Так, средняя потребительская цена на автомобильный бензин по стране в целом в ноябре 2023 года составила 54,62 р./литр (-0,38 рубля за литр, по сравнению с октябрем 2023-го). В Алтайском крае средняя потребительская цена на бензин в ноябре составила 50,03 рубля за литр. Таким образом, регион занял первую строчку общероссийского рейтинга. Также в число лидеров вошли Республика Коми (50,04 рубля за литр), Курганская область (50,51 рубля за литр) и Новосибирская область (50,57 рубля за литр), пишет “Толк”.

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