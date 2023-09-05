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В Алтайском крае открыли горячую линию для родителей по вопросам школьного питания

ГОРНЯК2201 mins

У экспертов можно узнать о возможностях родительского контроля за питанием детей и получить разъяснения норм санитарного законодательства

Фото: amic.ru

По 15 сентября жители Алтайского края смогут задать вопросы об организации питания в общеобразовательных учреждениях региона. Горячую линию проводят управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Центр гигиены и эпидемиологии в регионе.

У экспертов можно узнать о возможностях родительского контроля за питанием детей, получить разъяснения норм санитарного законодательства. Кроме того, они дадут рекомендации по соблюдению здорового питания.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00. В пятницу рабочий день короче – с 09:00 до 12:45. Звонить можно по телефону (3852) 66-54-27. Номер телефона единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

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