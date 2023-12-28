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В Алтайском крае открыты 17 точек, где собирают подписи в поддержку Путина

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Поддержать выдвижение президента можно до 21 января

В Алтайском крае открыты 17 точек, где собирают подписи в поддержку Путина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае открыты 17 точек сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, передает “Алтайская правда”.

В Барнауле открыты семь пунктов, в Бийске – четыре, по три – в Рубцовске и Новоалтайске. Точки работают с 19:00 до 22:00 часов, в выходные и праздники – с 18:00 до 22:00 часов.

Сбор подписей продлится до 21 января. С собой нужно взять паспорт.

За сбор “автографов” в поддержку президента отвечает штаб Владимира Путина, который заработал в Алтайском крае 23 декабря. Сопредседателями штаба стали начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова, командир стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрий Жуланов и актриса музыкального театра Виктория Гальцева.

По закону о выборах, кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать 300 тысяч подписей. При этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысячи “автографов”.

Срок подачи документов от самовыдвиженцев завершился 27 декабря. Партии могут подавать заявки до 1 января 2024 года. Сами выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

новости Алтайский

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