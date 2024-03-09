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В Алтайском крае подросла заболеваемость ОРВИ

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За неделю в регионе выявили более 20 тысяч случаев заболевания

В Алтайском крае подросла заболеваемость ОРВИ

Заболевший ОРВИ / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за предыдущую неделю подросла заболеваемость ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

“С 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ”, — рассказали в ведомстве.

Для сравнения: за неделю до этого было выявлено 19,8 тыс. заражений.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев призвал не дышать над паром или горячей картошкой во время ОРВИ.

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