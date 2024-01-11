В Алтайском крае появится парк Рериха в апреле 2024 года

Проект получил федеральную поддержку в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Первый парк Николая Рериха создадут в Алтайском крае на территории “Бирюзовой Катуни” рядом с памятником российскому художнику, установленным к 150-летию со дня его рождения. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала глава отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Марина Танкова.

По ее словам, проект получил федеральную поддержку как в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, так и в рамках развития национального туристского маршрута “Здравствуй, Алтай”. Открытие парка планируется 28 апреля.

По словам Танковой, в парке обеспечат доступную среду, а также оборудуют пешеходную зону. Кроме того, уже подготовлена экотропа к памятнику Рериха. Также планируется заменить информационный баннер, разместив на нем QR-коды к фотографиям и материалам о жизни художника.

В будущем также планируют включить в туристические маршруты места, которые связаны с экспедициями Рериха. Операторы туризма в регионе уже работают над этим.

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