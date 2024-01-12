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В Алтайском крае придумали, как защитить медиков от неадекватных пациентов

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Медиков скорой помощи подстанций Барнаула, Бийска и Рубцовска в 2024 году оснастят камерами видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности. Как сообщил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов, на эти цели потребуется 6 млн рублей. Пишет “Банкфакс”.

По словам министра, в 2024 году власти примут меры с целью оградить сотрудников скорой помощи от нападений агрессивных пациентов. Деньги пойдут на закупку самих камер и серверного оборудования.

Параллельно краевой минздрав совместно с Росгвардией запустил пилотный проект по установке на смартфоны медиков тревожной кнопки. В ближайшее время в ряде медорганизаций и подразделений скорой помощи это новшество будет введено в постоянную эксплуатацию.

Фото: barnaul.bezformata.com

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Автор: vizitka01

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