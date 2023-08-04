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В Алтайском крае приступили к монтажу новой лестницы в Денисову пещеру

редактор01 mins

В текущем году на благоустройство выделили грант губернатора Алтайского края в сфере туризма в размере 7,25 млн рублей

Фото: управление Алтайского края по развитию туризма

В Алтайском крае приступили к монтажу новой лестницы, которая ведет в Денисову пещеру. Об этом сообщает управление Алтайского края по развитию туризма. 

В текущем году на эти цели был выделен грант губернатора Алтайского края в сфере туризма в размере 7,25 млн рублей. Благоустройство организовано общественным фондом по развитию археологического комплекса “Денисова пещера”. 

Сейчас доступ к объекту закрыт, а работы продлятся до сентября. Как отметил член попечительского совета “Денисовой пещеры” Олег Акимов, для работ уже закуплены все необходимые материалы.

Напомним, что средства также отправят на обустройство дорожек на подъеме и смотровых площадок. У подножия горы поставят новый павильон для экскурсионного обслуживания. Также благоустроят зоны отдыха и смонтируют освещение.

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