В Алтайском крае продают самый дешевый бензин в стране

Средняя цена по итогам ноября составила 50 рублей

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продают самый доступный в России бензин. К такому выводу пришло агентство “ПромРейтинг” на основе анализа данных Федеральной службы статистики.

По информации аналитиков, в ноябре средняя потребительская цена на автомобильный бензин в целом по стране составила 54,62 руб. за литр (-0,38 руб. по сравнению с октябрем).

Первую тройку лидеров возглавили:

Алтайский край – 50,03 руб.;

Республика Коми – 50,04 руб.;

Курганская область – 50,51 руб.

Самый же дорогой бензин оказался на Сахалине (69,65 руб.), в Якутии (69,1 руб.) и Магаданской области (66,18 руб.).

новости Локтевский



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