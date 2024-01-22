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В Алтайском крае продолжает снижаться рождаемость

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Всего за 2023 год в регионе родилось 16,6 тысячи детей

В Алтайском крае продолжает снижаться рождаемость

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 2023 год родилось 16,6 тысячи детей – это меньше чем год назад примерно на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Из новорожденных 8,6 тысячи мальчиков и чуть больше 8 тысяч девочек. 12,6 тысячи женщин родили до 35 лет, после 35 лет – 3,9 тысячи.

Напомним, что в 2022 году в Алтайском крае родилось 17,5 тысячи детей. Показатель продолжает падать не первый год, поскольку в 2021 году на свет появилось 18,9 тысячи детей.

Отметим, что такая тенденция характерна не только для Алтая, но и для Сибири и России в целом.

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