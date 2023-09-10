В Алтайском крае сегодня подведут предварительные итоги Единого дня голосования.Средняя явка на выборах губернатора Алтайского края составила 31%.

По информации Избирательной комиссии Алтайского края, при 99,53 % обработанных протоколов голоса избирателей за кандидатов распределились следующим образом:

Боровикова Е.А – 9,46 %

Булаев С.С – 7,96 %

Малинкович С.А. – 4,16 %

Томенко В.П. – 76,18 %

Наиболее высокая явка была отмечена в сельских районах Алтайского края.

Родинский район – 81,92 %

Завьяловский район – 61,86 %

Кытмановский район – 60,55 %

Алейский район 59,59 %

Кулундинский район – 58,32 %.

Наиболее низкая явка отмечалась в городах Алтайского края.

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