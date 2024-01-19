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В Алтайском крае сохранится ясная и морозная погода

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19 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Согласно информации алтайских метеорологов, в ближайшие дни погода в регионе останется неизменной. Однако, слабый атмосферный процесс будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Это приведет к неблагоприятным метеорологическим условиям в выходные дни в Бийске и Барнауле, с уровнем опасности вредных примесей первой степени.

Согласно прогнозу, 20, 21 и 22 января в крае не планируются осадки. В утренние часы возможно появление изморози и тумана. На дорогах стоит ожидать гололедицу. Температура ночью составит от -25 до -31 градуса, с местами мороза в пределах 18-25 градусов. Дневные температуры будут колебаться от -13 до -19 градусов, с некоторыми участками, где температура опустится до -7…-13 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 метров в секунду, однако в понедельник, 22 января, он изменит свое направление на юговосток.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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