В Алтайском крае сократилось поголовье крупного рогатого скота

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. На 1 февраля 2024 года количество крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий оценивалось в 578 тыс. голов, что на 8,4% меньше, чем в предыдущий год. Количество коров сократилось на 7,9% и составило 245,3 тыс. голов, а количество свиней уменьшилось на 6,4% до 309,3 тыс. голов. Овец и коз теперь насчитывается 140,9 тыс. голов, что на 6,3% меньше чем ранее.

В январе 2024 года предприятиями всех категорий было произведено 18,3 тыс. тонн скота и птицы для убоя (в живом весе), 69,6 тыс. тонн молока и 92,4 млн штук яиц.

С разведением скота и птицы в занимающихся организациях в январе 2024 года было произведено 13,7 тыс. тонн скота и птицы для убоя (в живом весе), что составляет 103,8% от объема аналогичного периода 2023 года. Производство молока составило 47,1 тыс. тонн (101,2%) и количество яиц достигло 86,1 млн штук (103,5%).

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (не включая субъекты малого бизнеса) составил 520 килограммов, что на 105,9% выше предыдущего года. Яйценоскость одной курицы составляет 28 яиц в год. По данным Алтайкрайстата.

Фото: dachaogorod.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк