В Алтайском крае сожгли 19 тысяч опасных хризантем из Нидерландов

В грузе оказалось опасное насекомое
Фото: цветки хризантем / Фото: unsplash.com
В Алтайский край поставили 19 тысяч штук свежих опасных хризантем. Как сообщают “Вести-Алтай”, опасная партия прибыла на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” из Казахстана.
Хризантемы везли из Нидерландов – в грузе были свежие срезанные цветы. Выяснилось, что вместе с ними в Россию приехало и опасное насекомое. Оно является активным переносчиком вирусных заболеваний, которые поражают большое количество культурных растений.
Цветы пришлось сжечь. Попадание некачественной продукции в оборот не допущено.
горняк
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