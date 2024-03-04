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В Алтайском крае сожгли 19 тысяч опасных хризантем из Нидерландов

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В грузе оказалось опасное насекомое

В Алтайском крае сожгли 19 тысяч опасных хризантем из Нидерландов

Фото: цветки хризантем / Фото: unsplash.com

В Алтайский край поставили 19 тысяч штук свежих опасных хризантем. Как сообщают “Вести-Алтай”, опасная партия прибыла на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” из Казахстана. 

Хризантемы везли из Нидерландов – в грузе были свежие срезанные цветы. Выяснилось, что вместе с ними в Россию приехало и опасное насекомое. Оно является активным переносчиком вирусных заболеваний, которые поражают большое количество культурных растений. 

Цветы пришлось сжечь. Попадание некачественной продукции в оборот не допущено. 

горняк

Источник

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