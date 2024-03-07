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В Алтайском крае спасли ротвейлера, который упал в колодец

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Животное доставали из двухметровой ямы с помощью пожарных рукавов

В Алтайском крае спасли ротвейлера, который упал в колодец

Спасение собаки / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае пожарные спасли собаку, которая провалилась в водопроводный колодец в строящемся микрорайоне в Шипуновском районе.

Как сообщили в МЧС региона, в службу спасения обратился хозяин ротвейлера. Прибывшие пожарные решили доставать животное из двухметровой ямы при помощи пожарных рукавов – веревки в этом случае могли ему навредить. В итоге пока хозяин успокаивал испуганного пса, спасатели вытащили его из западни.

Ранее алтайские спасатели выручили многодетную семью из Монголии, которая застряла на Чуйском тракте в мороз.

новости Локтевский

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