В Алтайском крае спасли ротвейлера, который упал в колодец

Животное доставали из двухметровой ямы с помощью пожарных рукавов
Спасение собаки / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае пожарные спасли собаку, которая провалилась в водопроводный колодец в строящемся микрорайоне в Шипуновском районе.
Как сообщили в МЧС региона, в службу спасения обратился хозяин ротвейлера. Прибывшие пожарные решили доставать животное из двухметровой ямы при помощи пожарных рукавов – веревки в этом случае могли ему навредить. В итоге пока хозяин успокаивал испуганного пса, спасатели вытащили его из западни.
Ранее алтайские спасатели выручили многодетную семью из Монголии, которая застряла на Чуйском тракте в мороз.
новости Локтевский
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